Магазины электроники запустили программы по выкупу техники для перепродажи

Магазины электроники в России фиксируют рост спроса на технику на вторичном рынке и запускают программы по выкупу поддержанных устройств, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей отрасли.

Так, дочерняя компания «Мегафон» Smart Bazar совместно с сетью «Связной» запустила программу по выкупу поддержанной техники с целью ее дальнейшей перепродажи.

При этом отмечается, что человек, который принес то или иное устройство, получает электронный чек, но не обязан покупать что-то взамен в этом магазине.