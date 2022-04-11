Магазины электроники запустили программы по выкупу техники для перепродажи

Магазины электроники в России фиксируют рост спроса на технику на вторичном рынке и запускают программы по выкупу поддержанных устройств, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей отрасли.

Так, дочерняя компания «Мегафон» Smart Bazar совместно с сетью «Связной» запустила программу по выкупу поддержанной техники с целью ее дальнейшей перепродажи.

При этом отмечается, что человек, который принес то или иное устройство, получает электронный чек, но не обязан покупать что-то взамен в этом магазине.

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Сообщается, что у клиентов, которые покупают поддержанные товары, будут все права – они смогут даже вернуть покупку в течение 21 дня при определенных условиях.

Больше половины (56%) опрошенных россиян думают, что уход зарубежных компаний из России так или иначе скажется на их жизни. Об этом говорится в исследовании, проведенном Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Часть респондентов высказали опасение из-за роста цен и недоступности электроники.


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ФОТО: РИА Новости/Евгения Новоженина
ТЕГИ:МагазиныГаджеты
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