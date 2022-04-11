ВЦИОМ: Больше половины россиян боятся, что уход зарубежных компаний скажется на их жизни
Больше половины (56%) опрошенных россиян думают, что уход зарубежных компаний из России так или иначе скажется на их жизни. Об этом говорится в исследовании, проведенном Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Еще 39% заявили, что это не отразится на их жизни.
Говоря о последствиях ухода из страны иностранных компаний, 14% респондентов заявили, что ждут из-за этого роста цен и инфляции. По 6% опрошенных признались, что опасаются дефицита автозапчастей и снижения уровня жизни, а 5% - безработицы.
Часть респондентов высказали опасение из-за роста цен и недоступности электроники, а также определенных услуг или товаров. Роста цен на лекарства, а также их недоступность ожидают по 3% опрошенных.
Социологи выяснили, что россияне больше всего сожалеют об уходе с российского рынка IKEA, McDonald’s, Apple, авиакомпаний, а также компании Renault, Procter & Gamble и H&M.
Гендиректор мебельной компании Hoff Максим Гришаков в начале апреля заявил о росте трафика магазинов после объявления IKEA о приостановке работы в России, передает RT.
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