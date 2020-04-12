Магазины без разметки для соцдистанциирования могут быть закрыты
При проверке торговых объектов Москвы на наличие специальной разметки для обеспечения социальной дистанции выявлены первые нарушения. Торговые точки, которые допускают такие нарушения в период пандемии коронавируса COVID-19, могут быть закрыты. Об этом рассказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
Отмечается, что административные протоколы за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения выписаны на 18 магазинов.
«В результате мониторинга в некоторых магазинах было обнаружено отсутствие специальной разметки. Эти нарушения необходимо устранить в кратчайшие сроки. Крайне важно, чтобы бизнес, в первую очередь продуктовые магазины, осознанно подошли к соблюдению эпидемиологических норм, предусмотренных на период карантина. Обеспечение социальной дистанции, сокращение количества социальных контактов - первичные меры для профилактики распространения коронавируса. Специальная разметка должна быть во всех торговых залах магазинов столицы без исключений», - заявил Алексей Немерюк.
Он добавил, что подобные проверки проходят постоянно, а к злостным нарушителям будут применяться более жесткие меры - вплоть до крупных штрафов и приостановления деятельности.
Ранее НСН писала, что с понедельника в Москве будет остановлена работа каршеринга, а услуги такси смогут предоставлять только перевозчики, имеющие разрешение на перевозку пассажиров и багажа для легковых такси на территории Москвы и области.
Но и это не все: с 13 апреля «на неделю с возможным продлением» ограничивается или прекращается работа большинства городских предприятий и организаций.
Принятые столичным градоначальником меры в числе прочего означают для православных москвичей, а, скорее всего, и жителей Подмосковья (аналогичные решения областных властей вряд ли заставят себя ждать), что праздник Пасхи в этом году станет как никогда домашним. Жесткие ограничения вводятся, напомним, по 19 апреля, на которое выпадает Воскресение Христово, включительно, с возможностью последующего продления.
К нормальному ритму жизни Москва начнет возвращаться, «как только угроза заражения отступит», - пообещал Сергей Собянин. Вопрос «когда» остается повисшим в воздухе…
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