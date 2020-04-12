Магазины без разметки для соцдистанциирования могут быть закрыты

«В результате мониторинга в некоторых магазинах было обнаружено отсутствие специальной разметки. Эти нарушения необходимо устранить в кратчайшие сроки. Крайне важно, чтобы бизнес, в первую очередь продуктовые магазины, осознанно подошли к соблюдению эпидемиологических норм, предусмотренных на период карантина. Обеспечение социальной дистанции, сокращение количества социальных контактов - первичные меры для профилактики распространения коронавируса. Специальная разметка должна быть во всех торговых залах магазинов столицы без исключений», - заявил Алексей Немерюк.

Он добавил, что подобные проверки проходят постоянно, а к злостным нарушителям будут применяться более жесткие меры - вплоть до крупных штрафов и приостановления деятельности.

Ранее НСН писала, что с понедельника в Москве будет остановлена работа каршеринга, а услуги такси смогут предоставлять только перевозчики, имеющие разрешение на перевозку пассажиров и багажа для легковых такси на территории Москвы и области.

Но и это не все: с 13 апреля «на неделю с возможным продлением» ограничивается или прекращается работа большинства городских предприятий и организаций.

Принятые столичным градоначальником меры в числе прочего означают для православных москвичей, а, скорее всего, и жителей Подмосковья (аналогичные решения областных властей вряд ли заставят себя ждать), что праздник Пасхи в этом году станет как никогда домашним. Жесткие ограничения вводятся, напомним, по 19 апреля, на которое выпадает Воскресение Христово, включительно, с возможностью последующего продления.

К нормальному ритму жизни Москва начнет возвращаться, «как только угроза заражения отступит», - пообещал Сергей Собянин. Вопрос «когда» остается повисшим в воздухе…

