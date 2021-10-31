Магазин «Дикси» в ЮВАО Москвы опечатали за нарушение мер профилактики COVID-19
Магазин «Дикси» в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) столицы Роспотребнадзор опечатал за нарушение мер профилактики COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Москве.
Управление Роспотребнадзора по Москве усилило контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий в столице в период нерабочих дней контроль из-за осложнения эпидемиологической ситуации с коронавирусом
«Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Москве в Юго-Восточном административном округе города Москвы при проведении осмотра помещений магазина «Дикси» АО «Дикси-ЮГ» по адресу: ул. Белореченская, д. 36, корп. 3 установлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, направленных на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции, создающие непосредственную угрозу жизни и здоровью людей», - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что 30 октября центральный вход в магазин опечатан. В связи с тем, что установленные нарушения представляют угрозу жизни и здоровью граждан при дальнейшей деятельности организации торговли АО «Дикси-ЮГ», специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Москве в Юго-Восточном административном округе составлен протокол об административном правонарушении и о временном запрете деятельности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Материалы подготовлены для передачи в Люблинский районный суд города Москвы.
В субботу, 29 октября также проверили московские магазины«Летуаль» и «Подружка» в торговом центре (ТЦ) «Авиапарк». За выявленные нарушения им грозит штраф в размере 300 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток за нарушение режима «нерабочих дней».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru