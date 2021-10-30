Магазинам «Летуаль» и «Подружка» в столичном ТЦ «Авиапарк» грозит штраф или закрытие за нарушение режима «нерабочих дней»

«В ходе обследования, проведенного 30 октября сотрудниками ОАТИ, были выявлены факты работы магазина «Подружка» на территории торгового центра «Авиапарк». Администрацией магазинов не приняты меры по соблюдению и организации санитарно-эпидемиологических требований. За выявленные нарушения юридическому лицу грозит штраф в размере 300 тыс. рублей», - сообщил Антон Романов.

Если проверяющие установят факты причинения вреда здоровью людей, сумма штрафов увеличится до 1 млн рублей или будет деятельность магазинов приостановят до 90 суток.

По словам Романова, руководство магазинов пригласят в инспекцию для установления дополнительных обстоятельств и составления протокола.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил жителям столицы провести нерабочие дни в ноябре с максимальной пользой, почаще бывать на свежем воздухе или пожить на даче.

