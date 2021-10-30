Магазинам «Летуаль» и «Подружка» в столичном ТЦ «Авиапарк» грозит штраф или закрытие за нарушение режима «нерабочих дней»

Московским магазинам «Летуаль» и «Подружка», находящимся в торговом центре (ТЦ) «Авиапарк», грозит штраф в размере 300 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток за нарушение режима «нерабочих дней». Об этом рассказал главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Антон Романов.

Ковидные каникулы: Что и как будет работать в «нерабочие дни» в Москве

«В ходе обследования, проведенного 30 октября сотрудниками ОАТИ, были выявлены факты работы магазина «Подружка» на территории торгового центра «Авиапарк». Администрацией магазинов не приняты меры по соблюдению и организации санитарно-эпидемиологических требований. За выявленные нарушения юридическому лицу грозит штраф в размере 300 тыс. рублей», - сообщил Антон Романов.

Если проверяющие установят факты причинения вреда здоровью людей, сумма штрафов увеличится до 1 млн рублей или будет деятельность магазинов приостановят до 90 суток.

По словам Романова, руководство магазинов пригласят в инспекцию для установления дополнительных обстоятельств и составления протокола.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил жителям столицы провести нерабочие дни в ноябре с максимальной пользой, почаще бывать на свежем воздухе или пожить на даче.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваПандемияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры