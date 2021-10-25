В Москве вступили в силу новые ограничения на фоне роста заболеваемости коронавирусом
С 25 октября в Москве вступили в силу новые ограничения, введенные главой города Сергеем Собяниным на фоне роста заболеваемости COVID-19.
О новых требованиях стало известно 19 октября. Они предполагают введение домашнего режима до 25 февраля 2022 года для жителей мегаполиса старше 60 лет и тех, у кого есть хронические заболевания.
Также работодатели должны будут перевести на удаленный режим работы не менее трети от общего числа сотрудников на тот же период. Работников старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями перевели на «дистанционку». Работодатели также должны будут довести число вакцинированных сотрудников, занятых в сфере услуг, минимум до 80 процентов.
Кроме того, центры «Мои документы» и органы власти Москвы приостановят очное оказание услуг за исключением срочных услуг по регистрации актов гражданского состояния. На период нерабочих дней запрещено проводить массовые мероприятия, за исключением организованных по решению органов государственной власти либо по согласованию со столичным управлением Роспотребнадзора.
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