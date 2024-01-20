МАГАТЭ обнаружило новые мины в районе Запорожской АЭС
Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) нашли новые мины на периферии территории Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Об этом говорится в заявлении организации.
«Мины по периметру ЗАЭС, в буферной зоне, которые ранее были выявлены группой МАГАТЭ и удалены в ноябре 2023 года ... снова на месте», — указано в сообщении.
В МАГАТЭ подчеркнули, что эта зона недоступна для оперативного персонала АЭС. Наличие снарядов не соответствует стандартам безопасности организации.
Ранее эксперты МАГАТЭ обнаружили в зоне между внутренними и внешними ограждениями по периметру объекта противопехотные мины направленного действия, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Американский беспилотник упал близ авиабазы «Балад» в Ираке
- МАГАТЭ обнаружило новые мины в районе Запорожской АЭС
- К поискам высаженного из поезда кота подключились пять тысяч человек
- Дело против Алека Болдуина вернули на рассмотрение в суд
- Qiwi продаст российские активы компании из Гонконга
- Bild: Mercedes-Benz продаст все автосалоны в Германии
- Две школы Санкт-Петербурга закрыли из-за кишечной инфекции
- Евросоюз пообещал поставить Украине миллион снарядов
- Балет Большого театра впервые выступит в Омане
- Роналду заявил, что в 38 лет обошел молодых игроков по забитым голам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru