МАГАТЭ обнаружило новые мины в районе Запорожской АЭС

«Мины по периметру ЗАЭС, в буферной зоне, которые ранее были выявлены группой МАГАТЭ и удалены в ноябре 2023 года ... снова на месте», — указано в сообщении.

В МАГАТЭ подчеркнули, что эта зона недоступна для оперативного персонала АЭС. Наличие снарядов не соответствует стандартам безопасности организации.

Ранее эксперты МАГАТЭ обнаружили в зоне между внутренними и внешними ограждениями по периметру объекта противопехотные мины направленного действия, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

