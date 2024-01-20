МАГАТЭ обнаружило новые мины в районе Запорожской АЭС

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) нашли новые мины на периферии территории Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Об этом говорится в заявлении организации.

В МАГАТЭ сообщили о звуках запуска ракет в районе Запорожской АЭС

«Мины по периметру ЗАЭС, в буферной зоне, которые ранее были выявлены группой МАГАТЭ и удалены в ноябре 2023 года ... снова на месте», — указано в сообщении.

В МАГАТЭ подчеркнули, что эта зона недоступна для оперативного персонала АЭС. Наличие снарядов не соответствует стандартам безопасности организации.

Ранее эксперты МАГАТЭ обнаружили в зоне между внутренними и внешними ограждениями по периметру объекта противопехотные мины направленного действия, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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