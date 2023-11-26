В МАГАТЭ сообщили о звуках запуска ракет в районе Запорожской АЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили о взрывах в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

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«Эксперты на ЗАЭС слышали звук ракет, которые, судя по всему, запустили недалеко от станции», - говорится в пресс-релизе организации.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обратил внимание, что ЗАЭС подвергается большой угрозе на фоне боевых действий.

Ранее Гросси сообщил, что организация не выявила нарушений принципов обеспечения безопасности атомной станции. Эксперты МАГАТЭ не нашли взрывчатых веществ на ЗАЭС, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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