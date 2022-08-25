Какие нормативы? Врачи «скорой» пожаловались на нехватку медиков

Ранее стало известно, что Минздрав собрался объединить системы скорой медпомощи и медицины катастроф в одну структуру, число выездных бригад будут формировать по новым нормативам, а скорая должна будет приехать к пациенту в течение 20 минут для оказания экстренной помощи и не позднее чем через два часа — для неотложной. Коневский заявил, что ничего нового в этом нет.

«Уже полтора десятка лет действуют эти нормативы. Периодически к ним возвращаются, чтобы показать, что они (Минздрав, - прим. НСН) работают. Я за все бригады не могу отвечать, но по мере возможностей мы укладываемся в нормативы. Много раз говорил, что нормативы не лукавые, а лживые. Кто-то заранее отмечает доезд до больного, хотя бригада находится еще в пути. Либо диспетчеры ставят доезд заранее, чтобы не портить статистику. Если на улице пробка в обе стороны, то нам приходится стоять. А потом не все вызовы, которые поступают на скорую, обоснованные. Нас вызывают разбудить бомжа на улице, на температуру 37,2, давление бабушке измерить, а мы в это время можем опоздать на реальный вызов», - сказал Коневский.