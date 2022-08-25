Какие нормативы? Врачи «скорой» пожаловались на нехватку медиков
К нормативам доезда скорой помощи до больного возвращаются для того, чтобы показать, что в Минздраве работают, сказал НСН врач столичной скорой помощи Михаил Коневский.
В Москве 20-30% бригад скорой помощи не укомплектованы, а реанимировать больного в две руки просто невозможно. Надо об этом думать, а не о нормативах доезда скорой, которые действуют уже полтора десятка лет, заявил врач московской скорой помощи Михаил Коневский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее стало известно, что Минздрав собрался объединить системы скорой медпомощи и медицины катастроф в одну структуру, число выездных бригад будут формировать по новым нормативам, а скорая должна будет приехать к пациенту в течение 20 минут для оказания экстренной помощи и не позднее чем через два часа — для неотложной. Коневский заявил, что ничего нового в этом нет.
«Уже полтора десятка лет действуют эти нормативы. Периодически к ним возвращаются, чтобы показать, что они (Минздрав, - прим. НСН) работают. Я за все бригады не могу отвечать, но по мере возможностей мы укладываемся в нормативы. Много раз говорил, что нормативы не лукавые, а лживые. Кто-то заранее отмечает доезд до больного, хотя бригада находится еще в пути. Либо диспетчеры ставят доезд заранее, чтобы не портить статистику. Если на улице пробка в обе стороны, то нам приходится стоять. А потом не все вызовы, которые поступают на скорую, обоснованные. Нас вызывают разбудить бомжа на улице, на температуру 37,2, давление бабушке измерить, а мы в это время можем опоздать на реальный вызов», - сказал Коневский.
Собеседник «Радиоточка НСН» считает, что лучше чиновникам заняться кадровой проблемой.
«Где-то 20-30% бригад по Москве работают в «одинаре», как у нас говорят, то есть по одному. Если сложный вызов, то в две руки реанимировать больного невозможно. Это проблема есть и в других городах. В таких случаях вызывают еще бригаду», - пояснил Коневский.
Ранее сенатор, детский хирург и онколог Владимир Круглый в эфире НСН заявил, что уже несколько лет обсуждается вопрос декриминализации ряда «врачебных» статей.
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