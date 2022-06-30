«Голая зарплата»: Врачи жалуются на жизнь без ковидных сверхвыплат

Врачам не хватает денег из-за того, что им отменяют ковидные выплаты, с которыми они могли получать в Москве до 300 тысяч рублей, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель профсоюза медработников России Анатолий Домников.

Ранее сервис HeadHunter провел опрос, в соответствии с которым более половины медиков (51%) пожаловались на нехватку зарплаты для удовлетворения основных потребностей.