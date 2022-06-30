«Голая зарплата»: Врачи жалуются на жизнь без ковидных сверхвыплат

Врачи в московском регионе сейчас получают в районе 100 тысяч рублей вместо 200-300 тысяч, к которым они привыкли в пандемию, сказал в эфире НСН Анатолий Домников.

Врачам не хватает денег из-за того, что им отменяют ковидные выплаты, с которыми они могли получать в Москве до 300 тысяч рублей, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель профсоюза медработников России Анатолий Домников.

Ранее сервис HeadHunter провел опрос, в соответствии с которым более половины медиков (51%) пожаловались на нехватку зарплаты для удовлетворения основных потребностей.

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«С учетом работы в ковиде и различных выплат у нас существенно увеличились доходы и врачей, и медсестер, удалось довольно здорово поменять ситуацию по водителям "Скорой помощи". В этом году, когда ситуация с коронавирусом значительно улучшилась, выплат у медработников все меньше, а раз не платят ковидные, доход меньше», - сказал Домников.

По его словам, на пике COVID-19 зарплаты врачей доходили в московском регионе до 200-300 рублей, а сейчас снизились до 100 тысяч и даже меньше.

«С учетом ковидных выплат и переработок доход врачей в московском регионе мог совершенно спокойно доходить до 200-300 тысяч рублей, а сейчас останется голая зарплата. Доход может уменьшиться чуть ли не в два раза, сейчас люди могут получать 100 тысяч и даже меньше. Это все на себе очень четко ощущают, у нас много подобных обращений, тревог и просьб о повышении зарплаты. Кто-то и ипотеки взял, и за машины кредиты выплачивает, поэтому это сейчас все стоит остро», - признал председатель профсоюза медработников России.

Домников также отметил, что в ряде регионов снижаются и сами зарплаты, но это, скорее, тревожный знак, чем тенденция.

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«По некоторым регионам есть и снижение самой зарплаты, но где-то это есть, где-то нет, плюс это только первый квартал, поэтому нельзя говорить о тенденции по снижению. Как тревожный сигнал мы это отметили и проинформировали министерство. Если говорить об абсолютных цифрах, я получаю 30 тысяч рублей. Для Москвы это очень мало, а для какого-нибудь далекого региона это может оказаться приличной зарплатой», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее управляющий директор платформы «Авито Работа» Артем Кумпель говорил НСН, что весной количество вакансий по подработке возросло в два раза. При этом чаще всего ищут сотрудников для автобизнеса, продаж и сферы логистики.

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Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
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