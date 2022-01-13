Минтруда: страна нуждается в специалистах IT-сферы, науки и здравоохранения
В ближайшие 10 лет на рынке труда будет увеличиваться потребность в специалистах IT-сферы, индустрии гостеприимства, а также науки и здравоохранения, заявил на XIII Гайдаровском форуме глава Минтруда Антон Котяков.
По его словам, только прирост специалистов в сфере IT в ближайшие 8-10 лет составит около 70%.
«Анализируя те тенденции, которые складываются на рынке труда, мы уже четко видим те сферы, те отрасли-драйверы, которые будут расти в ближайшее время», - сообщил министр.
Котяков рассказал, что к 2030 году число пенсионеров резко увеличится, а это, в свою очередь, потребует развития социальной сферы и совершенствования системы здравоохранения. Появится необходимость в увеличении числа квалифицированных врачей и социальных работников.
Ранее профессор кафедры «Экономика труда и управление человеческими ресурсами» РУТ (МИИТ) Екатерина Самраилова Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявила, что нехватка рабочих рук в стране может быть вызвана маленькими зарплатами и нежеланием россиян работать вахтовым методом.
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