«Вырастет цена билета»: Юрист об обязательном страховании зрителей концертов
Принудительная страховка посетителей публичных мест приведет к росту цен на билеты, при этом пока сложно судить, поможет ли инициатива улучшить безопасность, сказал НСН Иван Соловьев.
Обязательное страхование зрителей не конкретизирует страховые случаи, при этом зрители неизбежно столкнутся с переплатой, заявил в разговоре с НСН заслуженный юрист России Иван Соловьев.
После теракта в «Крокус Сити Холле» Центробанк РФ поддерживает идею введения механизма обязательного страхования посетителей публичных мест, заявил заместитель председателя ЦБ Филипп Габуния. По его словам, такая ответственность должна затронуть большие площадки, вмещающие сотни или тысячи посетителей. Этот вопрос на законодательном уровне был поднят еще в 2018 году после пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Соловьев заметил, что появление подобной страховки может привести к росту цен на билеты.
«Нет сомнений, что на такой вид страхования найдутся страховые компании. Главное, чтобы не было монопольных цен и стремления к банальной наживе. Но конечная нагрузка всей этой затеи все равно ляжет на потребителя, здесь ничего не поделаешь. Затраты на страхование будут закладываться владельцами объектов либо в цену аренды, либо в цену билетов. Возможен вариант как с полетной страховкой, когда пассажир сам может выбрать вариант покупки билета - с услугами страхования и без», - пояснил он.
Собеседник НСН также добавил, что в этом случае необходимо детально уточнить ситуации, которые будут являться страховым случаем.
«Предназначение страхования - обеспечивать защиту от финансовых потерь в случае непредвиденных событий. В этом случае страховать жизнь и здоровье посетителей должны будут юридические лица или ИП, которым принадлежат помещения, в которых и планируется проведение массового мероприятия. Отсюда масса вопросов правового характера: страховать нужно будет каждое мероприятие в отдельности или все за какой-то период времени, где будет действовать страховка – только в зрительном зале или в фойе, гардеробе, кафе, иных помещениях, около здания», - подытожил он.
Ранее глава министерства культуры Ольга Любимова сообщила, что в ведомстве прорабатывают вопрос охраны массовых мероприятий после теракта. По ее словам, речь идет не только о массовых мероприятиях, но также об охране творческих вузов и общежитий, напоминает «Радиоточка НСН».
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