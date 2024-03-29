«Вырастет цена билета»: Юрист об обязательном страховании зрителей концертов

После теракта в «Крокус Сити Холле» Центробанк РФ поддерживает идею введения механизма обязательного страхования посетителей публичных мест, заявил заместитель председателя ЦБ Филипп Габуния. По его словам, такая ответственность должна затронуть большие площадки, вмещающие сотни или тысячи посетителей. Этот вопрос на законодательном уровне был поднят еще в 2018 году после пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Соловьев заметил, что появление подобной страховки может привести к росту цен на билеты.

«Нет сомнений, что на такой вид страхования найдутся страховые компании. Главное, чтобы не было монопольных цен и стремления к банальной наживе. Но конечная нагрузка всей этой затеи все равно ляжет на потребителя, здесь ничего не поделаешь. Затраты на страхование будут закладываться владельцами объектов либо в цену аренды, либо в цену билетов. Возможен вариант как с полетной страховкой, когда пассажир сам может выбрать вариант покупки билета - с услугами страхования и без», - пояснил он.