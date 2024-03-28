«Музыка поможет!»: Иван Демьян готовит песню в поддержку пострадавших в «Крокусе»

Лидер группы «7Б» Иван Демьян в беседе с НСН анонсировал выход песни, которая будет посвящена «бесчеловечному теракту» в «Крокус Сити Холле». По словам музыканта, композиция готовится к следующей неделе.

Ранее российские исполнители записали альбом «Голос мой услышь», где спели песни народного артиста СССР Муслима Магомаева. Организатором записи альбома выступила VK Музыка. В пресс-службе сервиса сообщили, что все полученные средства от стриминга и прослушивания песен будут направлены пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле».