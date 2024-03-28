«Музыка поможет!»: Иван Демьян готовит песню в поддержку пострадавших в «Крокусе»

Лидер группы «7Б» заявил НСН, что музыка – это сегодня психологическая помощь, коллектив выпустит песню на следующей неделе. 

Лидер группы «7Б» Иван Демьян в беседе с НСН анонсировал выход песни, которая будет посвящена «бесчеловечному теракту» в «Крокус Сити Холле». По словам музыканта, композиция готовится к следующей неделе.

Ранее российские исполнители записали альбом «Голос мой услышь», где спели песни народного артиста СССР Муслима Магомаева. Организатором записи альбома выступила VK Музыка. В пресс-службе сервиса сообщили, что все полученные средства от стриминга и прослушивания песен будут направлены пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

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«Согласен с тем, что музыка – это психологическая поддержка и помощь. Нужно поддерживать людей, реагировать на трагедию благотворительностью. У нас сейчас готовится песня к следующей неделе, она будет посвящена этой истории, в поддержку всем, кто пострадал в этом бесчеловечном теракте. Пока конкретно ко мне никто не обращался из рок-музыкантов, чтобы сделать что-то совместное в поддержку. Но, может быть, еще обратятся», - поделился он.

Ранее в концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге прошло выступление рок-группы «Пикник» в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». В начале концерта лидер «Пикника» Эдмунд Шклярский объявил минуту молчания. После этого встал весь зал, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгения Новоженина
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