«Львиная доля!»: Массовая отмена корпоративов в РФ ударит по артистам
Падение заказов на мероприятия достигло 70%, при этом есть слабая надежда, что в ноябре ситуация исправится, сказала в эфире НСН Юлия Жоля.
В России наблюдается тренд на отмену новогодних корпоративов, от чего больше всего пострадают артисты и организаторы мероприятий, заявила в интервью НСН президент Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ) Юлия Жоля.
По данным «Коммерсанта», две трети компаний, планировавших новогодние корпоративы, отказались от этих планов.
«Да, мы наблюдаем падение ажиотажа, такой тренд есть. Часть компаний ушла с рынка, часть осталась. Те, кто работает в России, переживают особый эмоциональный фон, считают, правильно ли с этической точки зрения проводить корпоративы, кто-то считает это просто несвоевременным. Некоторые боятся, а в условиях неопределенности лишние расходы, как правило, сокращают. На сегодняшний день мы наблюдаем падение на 70% по сравнению с ситуацией до начала спецоперации», - сказала Жоля.
По ее словам, отмена корпоративов больше всего ударит по концертной индустрии.
«Самая пострадавшая – концертная индустрия. Сейчас довольно тяжелая ситуация, учитывая, что часть артистов уехала из страны, а у части концерты не согласовывают власти. Конечно, таких артистов заказчики, в том числе и корпоративные, не всегда готовы брать. Корпоративный новый год – это очень важный момент в бизнес-активности артистов, в этот период они зарабатывают львиную долю годового дохода. Конечно, они самые пострадавшие, и им можно только посочувствовать», - подчеркнула президент НАОМ.
Жоля также указала на потери организаторов мероприятий.
«Организаторы мероприятий тоже несут потери. Мы сегодня наблюдаем большое количество отмен или заморозок мероприятий, не только корпоративных. Все, что происходит в октябре-декабре, либо переносится на следующий год, либо бессрочно замораживается, либо отменяется. Не могу сказать, что все корпоративные коммуникационные мероприятия прекратили существование, коллеги работают, но наш бизнес очень сильно подвержен влиянию эмоционального фона, который испытывают люди, а он сейчас не самый подходящий для развития индустрии и мероприятий», - рассказала она.
Вместе с тем, глава НАОМ выразила «слабую надежду», что ситуация в ноябре может исправиться.
«Крупные корпоративные Новые года начинают организовываться с августа. Если на дворе октябрь, в обычной жизни все крупные площадки на Новый год забронированы и подтверждены, а заказчики активно готовятся к праздникам. Сейчас ситуация непредсказуемая, мы не можем предполагать, что будет завтра, и период подготовки любых мероприятий сильно сократился. Относительно того, как мы живем, если мы получим какие-то другие политические и макроэкономические новости, может быть, в ноябре ситуация исправится. Но, конечно, надежды на это немного», - заключила собеседница НСН.
Ранее власти Калуги, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода решили не тратить бюджетные деньги на новогодние праздники, а направить их на помощь мобилизованным в армию.
Депутат Госдумы Ярослав Нилов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что в сегодняшних реалиях не нужны «ни праздники, ни салюты, ни концерты». Он предложил потратить эти средства на другие цели.
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