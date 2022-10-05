«Праздники не нужны»: Депутат Нилов призвал не тратить деньги на новогодние мероприятия

Парламентарий в эфире НСН предложил направлять сэкономленные средства на поддержку семьям мобилизованных граждан.

В сегодняшних условиях средства, которые выделяются на праздничные салюты и концерты, было бы правильно направлять на поддержку семьям мобилизованных граждан, заявил депутат Госдумы, председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с НСН.

Ранее стало известно, что власти Калуги решили не тратить бюджетные деньги на новогодние праздники, а направить их на помощь мобилизованным в армию. Об этом сообщил глава города Дмитрий Денисов. Нилов поддержал это решение, но отметил, что в Госдуме не обсуждается отмена новогодних праздников.

«Затраты регионов – это полномочия региональных властей. Если сегодня мы уберем все ненужные мероприятия, траты, работы, замену дорог, замену асфальта и так далее, а высвобожденные средства потратим на помощь тем семьям, которые остались без кормильцев, которые были мобилизованы, это только можно приветствовать. Не нужны никакие салюты, праздники, концерты в сегодняшних реалиях. Лучше сэкономленные средства потратить на другие цели», - отметил он.
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При этом, по его словам, в Госдуме не обсуждается отмена новогодних «каникул».

«В Госдуме отмена новогодних праздников не обсуждается. У нас в Трудовом кодексе все прописано - это компромисс, баланс интересов работника и работодателя. Есть инициатива фракции ЛДПР о том, чтобы 31 декабря был выходным днем, чтобы был обеспечен перенос всегда», - добавил собеседник НСН.

Ранее лидер партии Сергей Миронов «Справедливая Россия – За правду» в своём Telegram-канале заявил, что его партия предложила установить единовременную выплату мобилизованным в размере 500 тысяч рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БюджетМобилизацияНовый ГодСалют
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