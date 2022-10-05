«Праздники не нужны»: Депутат Нилов призвал не тратить деньги на новогодние мероприятия

В сегодняшних условиях средства, которые выделяются на праздничные салюты и концерты, было бы правильно направлять на поддержку семьям мобилизованных граждан, заявил депутат Госдумы, председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с НСН.

Ранее стало известно, что власти Калуги решили не тратить бюджетные деньги на новогодние праздники, а направить их на помощь мобилизованным в армию. Об этом сообщил глава города Дмитрий Денисов. Нилов поддержал это решение, но отметил, что в Госдуме не обсуждается отмена новогодних праздников.

«Затраты регионов – это полномочия региональных властей. Если сегодня мы уберем все ненужные мероприятия, траты, работы, замену дорог, замену асфальта и так далее, а высвобожденные средства потратим на помощь тем семьям, которые остались без кормильцев, которые были мобилизованы, это только можно приветствовать. Не нужны никакие салюты, праздники, концерты в сегодняшних реалиях. Лучше сэкономленные средства потратить на другие цели», - отметил он.