Мосгордума обсудит отмену новогодних празднований

В Московской городской думе через неделю будет вынесен на обсуждение вопрос об отмене праздничных мероприятий на Новый год и Рождество. Об этом проинформировал глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов, передает сетевое издание «Говорит Москва».

Ранее в пятницу, 7 октября об отмене праздничных новогодних мероприятий официально объявили власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Решение обосновано тем, что средства, которые предполагалось потратить на гуляния, направят на поддержку участников специальной военной операции на Украине.