Мосгордума обсудит отмену новогодних празднований

В Московской городской думе через неделю будет вынесен на обсуждение вопрос об отмене праздничных мероприятий на Новый год и Рождество. Об этом проинформировал глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов, передает сетевое издание «Говорит Москва».

Ранее в пятницу, 7 октября об отмене праздничных новогодних мероприятий официально объявили власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Решение обосновано тем, что средства, которые предполагалось потратить на гуляния, направят на поддержку участников специальной военной операции на Украине.

«Праздники не нужны»: Депутат Нилов призвал не тратить деньги на новогодние мероприятия

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев также сообщил об отмене массовых новогодних салютов и гуляний по той же причине.

Ранее глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в Госдуме не обсуждают отмену новогодних каникул в связи со спецоперацией. Однако парламентарии призывают регионы сэкономить деньги на празднованиях.

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ФОТО: Мосгордума
ТЕГИ:СпецоперацияНовый ГодМосгордума
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