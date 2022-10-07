Мосгордума обсудит отмену новогодних празднований
В Московской городской думе через неделю будет вынесен на обсуждение вопрос об отмене праздничных мероприятий на Новый год и Рождество. Об этом проинформировал глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов, передает сетевое издание «Говорит Москва».
Ранее в пятницу, 7 октября об отмене праздничных новогодних мероприятий официально объявили власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Решение обосновано тем, что средства, которые предполагалось потратить на гуляния, направят на поддержку участников специальной военной операции на Украине.
Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев также сообщил об отмене массовых новогодних салютов и гуляний по той же причине.
Ранее глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в Госдуме не обсуждают отмену новогодних каникул в связи со спецоперацией. Однако парламентарии призывают регионы сэкономить деньги на празднованиях.
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