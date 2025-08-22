Трамп: Судьба переговоров по Украине станет ясна в ближайшие две недели
Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение двух недель может проясниться перспектива переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов.
«Меня совершенно ничего не радует в этой войне, совсем не радует. Абсолютно не радует. Посмотрим, что будет. Думаю, в ближайшие две недели мы узнаем, чем все обернется. И лучше, чтобы я был рад», — сказал Трамп.
Администрация Дональда Трампа активно обсуждает с союзниками по Европе и Украиной возможные гарантии безопасности. Среди рассматриваемых мер — использование американских беспилотников для поддержки с воздуха, расширение обмена разведданными и размещение войск европейских стран на территории Украины.
Вашингтон подчеркивает, что любые договоренности должны учитывать вопросы территорий и безопасности, которые лидеры России и Украины могут обсудить на личной встрече, передает «Радиоточка НСН».
