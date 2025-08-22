Трамп: Судьба переговоров по Украине станет ясна в ближайшие две недели

Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение двух недель может проясниться перспектива переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов.

«Меня совершенно ничего не радует в этой войне, совсем не радует. Абсолютно не радует. Посмотрим, что будет. Думаю, в ближайшие две недели мы узнаем, чем все обернется. И лучше, чтобы я был рад», — сказал Трамп.