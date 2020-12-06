Луну признали обломком гипотетической планеты

Исследователи не настаивают на конечных результатах своей гипотезы. По их мнению, изыскания являются весьма перспективным этапом в поисках путей происхождения Луны,.

Напомним, гипотетическая планета Тейя, согласно теории, образовалась 4,6 миллиарда лет назад – в момент возникновения Солнечной системы. Тейя названа по имени одной из сестер-титанид в древнегреческой мифологии. Предположительно, планета по размеру схожа с Марсом, отмечает РИА Новости.

В октябре стало известно, что российский лунный взлетно-посадочный комплекс (ЛВПК) сможет доставлять к Луне экипажи из четырёх человек. Соответствующие материалы Роскосмоса опубликованы на сайте госзакупок.

