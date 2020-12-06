Луну признали обломком гипотетической планеты
Луна возникла в результате столкновения Земли и гипотетической планеты Тейя порядка 4,5 миллиарда лет назад и состоит из обломков двух планет. Об этом пишет журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society со ссылкой на исследования британских ученых.
Исследователи не настаивают на конечных результатах своей гипотезы. По их мнению, изыскания являются весьма перспективным этапом в поисках путей происхождения Луны,.
Напомним, гипотетическая планета Тейя, согласно теории, образовалась 4,6 миллиарда лет назад – в момент возникновения Солнечной системы. Тейя названа по имени одной из сестер-титанид в древнегреческой мифологии. Предположительно, планета по размеру схожа с Марсом, отмечает РИА Новости.
В октябре стало известно, что российский лунный взлетно-посадочный комплекс (ЛВПК) сможет доставлять к Луне экипажи из четырёх человек. Соответствующие материалы Роскосмоса опубликованы на сайте госзакупок.
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