Роскосмос сможет отправлять к Луне экипажи из четырёх человек
Российский лунный взлетно-посадочный комплекс (ЛВПК) сможет доставлять к Луне экипажи из четырёх человек. Соответствующие материалы Роскосмоса опубликованы на сайте госзакупок.
В документе сообщается, что при разработке технического проекта космического комплекса со сверхтяжёлой ракетой-носителем и разгонным блоком необходим выпуск научно-технического отчёта по ЛВПК. Лунный комплекс при этом должен обеспечивать пилотируемые экспедиции для экипажа из 4 человек продолжительностью не менее 14 суток.
Ранее на сайте госзакупок были размещены материалы о сумме разработки технического проекта сверхтяжёлой ракеты-носителя «Енисей». По данным сайта, в 2020-2021 годах на работы планируется потратить 1,5 миллиарда рублей.
В начале 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о создании ракеты сверхтяжелого класса. Первый запуск запланирован на космодроме «Восточный» в 2028 году.
СМИ сообщали, что, кроме ракеты «Енисей», Роскосмос работает над проектом более грузоподъёмной ракеты-носителя «Дон». Комплексы будут использоваться для запуска к Луне корабля «Орёл», посадочно-взлётного лунного комплекса, а также модулей лунной базы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru