Для песен Тейлор Свифт открыли отдельную радиостанцию
Американская радиовещательная компания Sirius XM объявила о запуске новой радиостанции. Это специальный канал в честь Тейлор Свифт - «Taylor's Channel 13».
Уточняется, что на новой станции в режиме нон-стоп будут транслироваться треки из дискографии американской певицы. Канал будет работать до 19 октября и представит «все этапы её музыкального творчества».
Также отмечается, что в эфире появится и новая пластинка Свифт «The Life Of A Showgirl». После выхода 3 октября альбом будет транслироваться полностью и без перерывов каждые два часа.
«Тейлор Свифт продолжает доминировать не только в музыкальном мире... мы рады предоставить нашим подписчикам возможность отпраздновать выход нового релиза с запуском канала», - указал президент Sirius XM Скотт Гринштейн.
Ранее Свифт объявила о помолвке с игроком команды по американскому футболу «Канзас-Сити Чифс» Трэвисом Келси, пишут «Известия».
