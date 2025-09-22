Для песен Тейлор Свифт открыли отдельную радиостанцию

Американская радиовещательная компания Sirius XM объявила о запуске новой радиостанции. Это специальный канал в честь Тейлор Свифт - «Taylor's Channel 13».

Тейлор Свифт в пятый раз возглавила список самых успешных артистов года

Уточняется, что на новой станции в режиме нон-стоп будут транслироваться треки из дискографии американской певицы. Канал будет работать до 19 октября и представит «все этапы её музыкального творчества».

Также отмечается, что в эфире появится и новая пластинка Свифт «The Life Of A Showgirl». После выхода 3 октября альбом будет транслироваться полностью и без перерывов каждые два часа.

«Тейлор Свифт продолжает доминировать не только в музыкальном мире... мы рады предоставить нашим подписчикам возможность отпраздновать выход нового релиза с запуском канала», - указал президент Sirius XM Скотт Гринштейн.

Ранее Свифт объявила о помолвке с игроком команды по американскому футболу «Канзас-Сити Чифс» Трэвисом Келси, пишут «Известия».

ФОТО: соцсети певицы
