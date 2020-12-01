Китайский зонд успешно сел на Луну для забора грунта

Посадочный модуль китайского зонда «Чанъэ-5» 1выполнил сегодня успешную посадку на Луну для взятия проб грунта. Об этом объявило Национальное космическое управление Китая (CNSA).

Аппарат прилунился в окрестностях пика Рюмкера в Океане Бурь, расположенных в западной части видимой стороны естественного спутника Земли. В течение 48 часов модуль должен собрать до двух килограммов геологической породы и возвратиться, сообщает МИР 24.

Зонд был выведен в космос ракетой-носителем «Чанчжэн-5» («Великий поход-5») 23 ноября. Возвращение с капсулой на Землю намечено на середину декабря.

Китай проводит знаковую миссию, поскольку последний раз забор грунта с поверхности Луны был произведен в 1976 году, отмечает «Свободная пресса». Тогда операцию осуществил советский аппарат «Луна-24».

