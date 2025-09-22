В России появится учебник по истории для иностранцев
Специальный учебник по истории России и русскому языку будет создан для иностранцев. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его словам, рабочая группа уже приступила к разработке пособия, завершить которую планируется в 2026 году.
«В планах создать международный редакционный совет по подготовке учебника, утвердить его концепцию и структуру... подготовить проект пилотных разделов», - заключил он.
Ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков заявил «Радиоточке НСН», что на обложке учебника по истории России для 11-х классов следует изображать основные события ХХ века.
