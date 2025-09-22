В России появится учебник по истории для иностранцев

По его словам, рабочая группа уже приступила к разработке пособия, завершить которую планируется в 2026 году.

«В планах создать международный редакционный совет по подготовке учебника, утвердить его концепцию и структуру... подготовить проект пилотных разделов», - заключил он.

Ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков заявил «Радиоточке НСН», что на обложке учебника по истории России для 11-х классов следует изображать основные события ХХ века.

