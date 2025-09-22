В Госдуме призвали включить вакцинацию от ВПЧ в календарь прививок
Необходимо обсудить возможность включения прививки от вируса папилломы человека (ВПЧ) в национальный календарь прививок. Как пишет РИА Новости, об этом заявила член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.
Депутат отметила, что врачи рекомендуют делать эту прививку девочкам «оптимально до 14 лет», так как именно в этот период она «реально снижает риски заражения и развития онкологических заболеваний».
«Было бы отлично, если бы эта вакцина вошла в национальный календарь прививок, потому что сейчас её можно сделать по ОМС только в рамках региональных программ», - указала она.
Дрожжина добавила, что эта инициатива «требует более детального обсуждения и мнения профильного министерства».
Ранее эпидемиолог, академик РАН Вадим Покровский заявил «Радиоточке НСН», что нет смысла всем вакцинироваться от менингококковой инфекции.
