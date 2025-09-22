В Госдуме призвали включить вакцинацию от ВПЧ в календарь прививок

Депутат отметила, что врачи рекомендуют делать эту прививку девочкам «оптимально до 14 лет», так как именно в этот период она «реально снижает риски заражения и развития онкологических заболеваний».

«Было бы отлично, если бы эта вакцина вошла в национальный календарь прививок, потому что сейчас её можно сделать по ОМС только в рамках региональных программ», - указала она.

Дрожжина добавила, что эта инициатива «требует более детального обсуждения и мнения профильного министерства».

Ранее эпидемиолог, академик РАН Вадим Покровский заявил «Радиоточке НСН», что нет смысла всем вакцинироваться от менингококковой инфекции.

