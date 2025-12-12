Компании в РФ отказываются от корпоративов из-за отсутствия денег
Почти половина российских компаний отказалась от новогодних корпоративов из-за отсутствия денег, сообщают «Ведомости».
Новогодние праздники для сотрудников становятся одной из статей, которые бизнес готов сократить: 49% работодателей отказались от идеи проведения корпоратива в этом году, показал опрос «Актион финансы». 31% компаний полностью отказались от празднования, остальные направят все доступные средства на операционную деятельность и приоритетные проекты. Также компании выбирают оптимизацию формата.
По словам экспертов, когда бюджет трещит по швам, никто не гуляет «на последние». Этот прагматичный подход подтверждает общую смену настроений в деловой среде: бизнес более не рассчитывает на скорое улучшение экономической конъюнктуры и активно готовится к периоду снижения затрат.
Чаще всего работодатели отказываются от проведения корпоративов из-за сложной экономической и политической ситуации, это дополнительный удар для организаторов мероприятий, поскольку себестоимость таких праздников значительно выросла. Об этом НСН заявила президент Национальной ассоциации организаторов мероприятий Юлия Жоля.
