Лукавая цифра: Рост числа судов с ТСЖ объяснили жадностью УК и чиновников
ТСЖ позволят собственникам экономить и зарабатывать, что не нравится монополистам, заявил НСН доктор юридических наук Александр Толмачев.
Рост числа судов с ТСЖ не означает, что такая модель управления домом неэффективна, заявил в комментарии НСН доктор юридических наук Александр Толмачев.
Число судебных споров с Товариществами собственников жилья за пять лет выросло в 6,7 раза, выяснили «Известия». Чаще всего они связаны с задолженностью и расчетами, но есть и претензии к легитимности управления, превышению полномочий. Некоторые эксперты отмечают, что модель ТСЖ не работает как устойчивый механизм управления и всё чаще становится источником долговых, корпоративных и судебных конфликтов. В Госдуме считают, что ТСЖ должны быть инструментом представительства и контроля со стороны собственников, а сложные операционные функции нужно передать управляющим организациям.
«Лукавство заключается в том, что чиновник не имеет возможности повлиять на ТСЖ никаким образом, потому что в доме частная собственность, земля в частной собственности. Задача чиновника - заставить тебя заплатить, неважно за что. Понятно, что взяток, коррупции там не может быть, потому что это не коммерческая структура. ТСЖ и ЖСК позволяют людям не просто сэкономить, а очень сильно сэкономить. Потому что льготы по налогам государство тебе дает, возможность зарабатывать на земле, на подвалах, на чердаках, на пристройках. Есть еще возможность улучшить свои жилищные условия путем пристройки к своему дому. Это все делается без всяких властей. Естественно, это жутко раздражает. Такое самоуправление мешает монополистам», - отметил собеседник НСН.
По его словам, монопольные ресурсоснабжающие организации пролоббировали положение о банкротстве ТСЖ с целью отказа собственников от самоуправления.
«Как они банкротят? Очень просто. Есть в доме какой-нибудь алкаш, он задолжал. Понятно, что с него денег не соберешь. Тогда ресурсоснабжающая организация использует лазейку в законодательстве в виде «субсидиарной дополнительной ответственности». Вешают её вместо этого должника на ТСЖ с целью изъятия имущества у тех, у кого оно есть, у правления, председателя ТСЖ или кооператива. Весь смысл этого - заставить людей отказаться от самоуправления, чтобы их забрать под монопольное управление», - пояснил юрист.
При этом, по словам эксперта, управляющие компании заключают договоры управления, которые позволяют им не нести никакой ответственности.
«Это агентские договоры, которые означают, что, если, грубо говоря, что-то в доме случается, за всё отвечают собственники жилья. Но мы хотим перепоручить кому-то, кто будет нести ответственность. Для этого требуется специальный договор доверительного управления. Пожар, протечка воды, кто будет отвечать? Вот этот управляющий. Естественно, монополисты типа ГБУ "Жилищник "не захотели этого», - уточнил собеседник НСН.
Союз юристов Москвы на этом фоне выступил за защиту прав собственников жилья.
«Мы объединились с Торгово-промышленной палатой и сегодня лоббируем законодательство, которое, во-первых, отменяет эти совершенно идиотские агентские договоры. Второе – необходимо запретить банкротить ТСЖ. Третье - запретить субсидиарную ответственность, чтобы председатель правления не отвечал за какого-то алкоголика или наркомана, который не хочет платить», - заключил Александр Толмачев.
Ранее стало известно, что Минстрой готовит законопроект об онлайн-взыскании долгов в ЖКХ по всей России. Как заявила Telegram-каналу «Радиоточка НСН» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, это необходимо для ускорения процесса, сегодня компании зачастую даже не могут уведомить клиента о долге, а начисление пени уже идет.
Горячие новости
- Лукавая цифра: Рост числа судов с ТСЖ объяснили жадностью УК и чиновников
- Зерновой союз оспорил статистику Минсельхоза по числу фермеров в России
- Закупка новой сельхозтехники в России снизилась в 2-3 раза
- Никаких блокбастеров: Как погода и репертуар подвели кинотеатры в майские праздники
- Госдума разрешила привлекать армию для защиты арестованных за рубежом россиян
- Кто супергерой? Выплаты школьным учителям за стобалльников по ЕГЭ назвали нечестными
- Зерновой союз назвал риски слишком поздней посевной кампании 2026 года
- Песков рассказал об обмене информацией между Россией и Украиной
- Песков назвал условие для перехода к полноформатным переговорам с Украиной
- В концу сезона Россия перегонит объемы поставок зерна 2025 года