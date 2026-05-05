За последние пять лет стоимость лифта увеличилась в два раза, а платежеспособных клиентов сегодня не хватает из-за высокой ключевой ставки. Об этом НСН рассказал первый вице-президент национального лифтового союза Алексей Захаров.

Российские лифтовые заводы загружены на две трети из-за спада на рынке новостроек, невыполнения программы по замене отслуживших лифтов в многоквартирных домах и двузначной ключевой ставки, отсекающей дешевые кредиты, пишет «Коммерсант». К концу года участники рынка ожидают спад еще на 30–40%. Захаров отметил, что возможности производства у заводов есть.

«Два года назад эксперты оценили мощность российских предприятий в 55-60 тысяч лифтов. При этом у нас каждый год вводится от 40 до 45 тысяч лифтов с учетом 35% иностранных. То есть дело тут в отсутствии платежеспособного спроса. Не хватает финансирования для закупки лифтов, потому что за последние пять лет стоимость лифта увеличилась в два раза. Естественно, логистические пути стали длиннее, и отпускные цены — выше. Да, конечно, Минпромторг стимулирует производство. Но предприятие не может взять дешевый кредит для оборотных средств. Если брать партию лифтов, то отгрузка оборудования составляет от 30 до 90 дней», — рассказал он.