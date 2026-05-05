Производители лифтов бьют тревогу из-за рухнувшего спроса
Алексей Захаров раскрыл НСН, что к 2030 году в России необходимо будет заменить 66 тысяч лифтов в жилых домах.
За последние пять лет стоимость лифта увеличилась в два раза, а платежеспособных клиентов сегодня не хватает из-за высокой ключевой ставки. Об этом НСН рассказал первый вице-президент национального лифтового союза Алексей Захаров.
Российские лифтовые заводы загружены на две трети из-за спада на рынке новостроек, невыполнения программы по замене отслуживших лифтов в многоквартирных домах и двузначной ключевой ставки, отсекающей дешевые кредиты, пишет «Коммерсант». К концу года участники рынка ожидают спад еще на 30–40%. Захаров отметил, что возможности производства у заводов есть.
«Два года назад эксперты оценили мощность российских предприятий в 55-60 тысяч лифтов. При этом у нас каждый год вводится от 40 до 45 тысяч лифтов с учетом 35% иностранных. То есть дело тут в отсутствии платежеспособного спроса. Не хватает финансирования для закупки лифтов, потому что за последние пять лет стоимость лифта увеличилась в два раза. Естественно, логистические пути стали длиннее, и отпускные цены — выше. Да, конечно, Минпромторг стимулирует производство. Но предприятие не может взять дешевый кредит для оборотных средств. Если брать партию лифтов, то отгрузка оборудования составляет от 30 до 90 дней», — рассказал он.
Также Захаров раскрыл, как сегодня происходит финансирование замены лифтового оборудования.
«Это происходит за счет средств фондов капитального ремонта, если деньги сдаются владельцам жилых помещений. Или есть, например, спецсчета объединения жильцов в виде ТСЖ и т.д. Муниципалитеты финансируют только свое муниципальное жилье, а региональные власти участвуют в процессе софинансирования. В прошлом году была большая помощь государства, когда части регионов, которые брали кредиты на развитие инфраструктуры, разрешили их пустить на финансирование программ реформирования ЖКХ, из которых половина могла быть использована для замены лифтов», — уточнил он.
Помимо прочего, собеседник НСН раскрыл, сколько старых лифтов необходимо поменять в российских домах на сегодняшний день.
«На конец прошлого года, по данным Минстроя, отработали назначенный срок службы примерно 55 тысяч лифтов в жилых домах по всей России. Прогноз до 2030 года — 66 тысяч единиц. По оценкам экспертов, до 2030 года нужно будет заменить около 100-110 тысяч лифтов в жилых и нежилых зданиях», — уточнил он.
Ранее Захаров рассказал НСН, что стоимость одного лифта начинается от четырех миллионов рублей.
