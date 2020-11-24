Лукашенко заявил о выполнении задачи по сохранению суверенитета страны

Граждане Белоруссии доказали свою способность отстоять суверенитет республики, территориальную целостность и традиционные ценности. Соответствующее заявление сделал президент республики Александр Лукашенко на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных государств.

В ходе заявления президент отметил, что текущий момент можно оценивать по-разному , однако только народ «вправе решать, как будет развивать в будущем белорусское государство».

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Массовые акции протеста в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа. По официальным данным, большинство голосов получил действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция требовала назначения новых выборов. Митингующие по всей стране вышли на протестные акции, добиваясь отставки Лукашенко. Митинги продолжаются до сих пор, наиболее масштабные из них проходят в выходные дни. Ряд СМИ сообщали, что по меньшей мере 1300 активистов получили травмы в ходе протестов.

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Фото: president.gov.by
ТЕГИ:ПротестыБелоруссияЛукашенко
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