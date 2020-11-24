Лукашенко заявил о выполнении задачи по сохранению суверенитета страны

Массовые акции протеста в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа. По официальным данным, большинство голосов получил действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция требовала назначения новых выборов. Митингующие по всей стране вышли на протестные акции, добиваясь отставки Лукашенко. Митинги продолжаются до сих пор, наиболее масштабные из них проходят в выходные дни. Ряд СМИ сообщали, что по меньшей мере 1300 активистов получили травмы в ходе протестов.

