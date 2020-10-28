Новости за ночь: Лукашенко рассказал о финансировании бастующих на заводах из-за рубежа
Наиболее активная часть белорусских рабочих, бастующих на заводах, финансируется из-за рубежа, заявил президент республики Александр Лукашенко. Фрагмент совещания президента показали на телеканале «Беларусь 1».
Он заявил, что лишь единицы рабочих не хотят работать, и обвинил Польшу и Литву в финансировании забастовок.
Лукашенко добавил, что власти не могут отследить все источники финансирования, так как часть средств идет по закрытым каналам.
Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко объявил о провале всеобщей забастовки. Он подчеркнул, что граждане нацелены на работу и реализацию своих планов.
Накануне Лукашенко в ходе совещания призвал администрацию вузов отчислять студентов за участие в несанкционированных акциях протеста.
Протесты в Белоруссии начались после объявления результатов президентских выборов 9 августа. По официальным данным, на них в шестой раз подряд победил действующий президент республики. Лукашенко назвал участников протеста террористами. СМИ сообщали об избиении как минимум тысячи активистов. Протесты в стране продолжаются.
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