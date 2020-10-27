Премьер Белоруссии заявил о провале всеобщей забастовки
Глава правительства Белоруссии Роман Головченко объявил несостоявшимся план оппозиции о тотальной забастовке в республике. По его словам, обстановка на предприятиях и в учреждениях спокойная.
Как подчеркнул премьер-министр, граждане Белоруссии нацелены на работу и реализацию своих планов. Поэтому план всеобщей стачки не имел успеха изначально, считает Головченко.
Премьер также выразил мнение, что подобного рода призывы наносят вред стране в целом и отдельным её жителям, в частности, отмечает RT. По словам Головченко, внеплановая остановка предприятия только даёт преимущество конкурентам.
Всеобщую забастовку в Белоруссии с 26 октября объявила экс-кандидат в президенты и лидер оппозиции Светлана Тихановская. В воскресенье, 25 октября истёк срок ультиматума, который она предъявила президенту Александру Лукашенко. От него требовали уйти в отставку, прекратить насилие силовиков над протестующими, а также освободить политзаключенных.
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