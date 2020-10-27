«В армию или на улицу». Лукашенко призвал отчислять студентов за протесты
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания заявил, что студентов за участие в несанкционированных акциях протеста нужно отчислять из вузов.
Глава государства отметил, что студенты должны учиться, а те молодые люди, которые вместо учёбы нарушили закон и вышли на несогласованные митинги и акции, автоматически лишаются права быть студентами. «Отправьте их в армию, на улицу. Они должны быть отчислены из вуза», - добавил Лукашенко.
Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, в шестой раз подряд победил Лукашенко. Акции и протесты продолжаются до сих пор. Протестующих Лукашенко назвал террористами, заявив, что против властей «развернули уже не информационную, а террористическую войну по отдельным направлениям».
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