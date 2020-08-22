Лукашенко поручил закрыть бастующие предприятия с понедельника

Президент считает, что следует «вешать замок на ворота» предприятия, которое не работает. Лукашенко считает, так власти после того, когда люди остынут, решат, кого вернуть на работу.

17 августа «Беларуськалий», являющийся один из крупнейших производителей калийных удобрений в мире, остановил работу. Об этом, ссылаясь на заявление шахтеров, сообщает издание TUT.BY.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с работниками Минского завода колёсной техники заявил, что понимает, как многие напряжены сложившейся на улицах ситуацией. По его словам, нужен был повод для того, чтобы ему кричали «Уходи!».

Напомним, белорусский политолог Дмитрий Болкунец в эфире НСН подтвердил, что забастовки приобрели в Белоруссии массовый характер.

«Это происходит по всей стране. Бастуют десятки предприятий: рабочие, учителя, медики, инженеры. Пошел снежный ком. И они выдвигают политический вопрос – отставка Александра Лукашенко и новые президентские выборы без его участия. Люди прощаются с Лукашенко, это прощание с его эпохой. Проводы Александра Лукашенко на пенсию. Он достал всех. Этот человек не олицетворяет уже единство нации, раскалывает страну, провоцирует беспорядки, насилие, жестокость. Полномочия перейдут к премьер-министру республики, и будут новые выборы, начнется новая эпоха», - считает Болкунец.

