Забастовку на минском заводе сняли на видео

Забастовку против фальсификаций на президентских выборах объявила часть рабочих Минского электротехнического завода имени В.И. Козлова (МЭТЗ). Видеозапись с предприятия появилась в Telegram-канале NEXTA Live белорусского журналиста Степана Путило.

«Вышел директор зaводa — нaмекнул нa то, что все ведь помнят, что сегодня зaрплaтa. Но нaрод скaзaл, что нaс не зaпугaть! Люди не перестaют подходить», — отмечают очевидцы. Рабочие поддержали призыв оппозиции начать забастовку.

Вместе с тем генеральный директор Минского электротехнического завода Александр Радевич опроверг слухи о забастовке на предприятии и сообщил, что производство не останавливалось.

«Нигде скоплений людей нет, производственный процесс идет в плaновом режиме», - заявил он.

Руководитель предприятия назвал информацию о якобы проходящей на нем забастовке «фейком и вбросом».