Кремль подтвердил подготовку встречи Путина и Лукашенко

Президент России Владимир Путин 17 февраля проведет встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Ранее Лукашенко анонсировал встречу с Путиным, отметив, что она состоится в пятницу.

«Да, я могу подтвердить: такая встреча готовится», — указал представитель Кремля.

По словам Пескова, лидеры России и Белоруссии проведут переговоры в резиденции в Ново-Огареве. Пресс-секретарь подчеркнул, что президенты запланировали «обстоятельную беседу».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Дмитрий ПесковАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
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