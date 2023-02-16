Кремль подтвердил подготовку встречи Путина и Лукашенко
Президент России Владимир Путин 17 февраля проведет встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Лукашенко анонсировал встречу с Путиным, отметив, что она состоится в пятницу.
«Да, я могу подтвердить: такая встреча готовится», — указал представитель Кремля.
По словам Пескова, лидеры России и Белоруссии проведут переговоры в резиденции в Ново-Огареве. Пресс-секретарь подчеркнул, что президенты запланировали «обстоятельную беседу».
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