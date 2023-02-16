Лукашенко назвал условие для участия Белоруссии в конфликте с Украиной

Лукашенко сказал, что Беларусь будет воевать только в случае агрессии на её территории, сообщает Белорусское телеграфное агентство в своем Telegram-канале.

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«Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае: если оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей», - цитирует издание белорусского лидера.

Он пообещал жесточайший ответ в случае агрессии против Белоруссии. По его словам, конфликт после этого приобретет совсем другой характер.

Лукашенко отметил, что что еще до начала Россией спецоперации по территории Беларуси со стороны Украины готовился удар ракетными системами залпового огня. Белорусский лидер подчеркнул, что страна не хочет войны и не собирается вводить свои войска на территорию Украины.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 16 февраля встретится с российским коллегой Владимиром Путиным.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:Александр ЛукашенкоБелоруссия
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