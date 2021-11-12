«Людям, а не депутатам»: Милонов рассказал, кому он хочет сократить рабочий день
Виталий Милонов сказал НСН, что считает «ничтожным» мнение работодателей, которые продолжают определять эффективность работников по времени «просиживания штанов».
Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что его предложение о сокращении рабочего дня не распространяется на депутатов.
Ранее стало известно, что Милонов написал письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова, в котором предложил сократить восьмичасовой день на час в зимний период (с 15 ноября по 28 февраля). По его мнению, темнота и холод негативно влияют на эффективность труда россиян.
«Это не относится, конечно, ни к депутатам, ни к тем, у кого ненормированный рабочий день, - мы работаем всегда. А обычных людей, которые работают в офисах, надо пожалеть. Тогда у них будет хоть какой-то просвет, потому что света нет на небе, одна темень, ну хоть так будет полегче. Если сделать рабочий день короче на час с ноября по февраль, то это поможет людям и у них настроение станет лучше. Они скажут: «Я сделаю в пять раз больше работы, у меня настроение хорошее», чем когда все из рук валится», - сказал Милонов.
По его словам, в основе этой инициативы лежит научный подход.
«Эта инициатива базируется на всех современных выводах науки и медицины. Эффективность труда у людей в темное время года падает, потому что это депрессивные настроения. Человек выходит на улицу – темно, идет домой – темно. Он все время живет в темноте. Человек, который работает зимой, его эффективность падает на 30%, он в депрессии. Если мы ему сокращаем рабочий день на один час, то эффективность труда восстанавливается, потому что человек видит хоть какой-то свет на улице, у него более положительные эмоции, ему чуть-чуть легче переносить этот тяжелый период», - разъяснил парламентарий.
При этом Милонов назвал «ничтожным и неправильным» мнение работодателей, которым будет жалко отдать этот лишний зимний час.
«Это абсолютно устаревший механизм подсчета эффективности работника. Нужно смотреть, сколько он сделал работы, а не сколько времени просидел у вас на стуле. Многие из-за этого даже переходят на удаленку. Конечно, если работодателю надо, чтобы человек не работал, а просто сидел и протирал штаны, конечно, такой работодатель будет возмущаться. Но мнение такого работодателя ничтожно и неправильно. Если человек выходит с работы, и на улице еще светло, у него совсем другое настроение, и он сделает за семь часов больше, чем за восемь в депрессивной обстановке. Главное, чтобы человек видел свет, а не оставался в темнотище жуткой», - уверен собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб предлагала ввести семичасовой рабочий день. По ее мнению, это позволит улучшить демографическую ситуацию в стране.
Глава правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич сказал тогда НСН, что это невозможно, а предложение депутата является «демагогией».
Со своей стороны, президент и основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в беседе с «Радиоточкой НСН» высказал мнение, что сейчас сокращение рабочего дня «не к чему пристегнуть», при этом допустив, что что-то подобное мы можем увидеть перед следующими президентскими выборами.
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