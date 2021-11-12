«Людям, а не депутатам»: Милонов рассказал, кому он хочет сократить рабочий день

«Это не относится, конечно, ни к депутатам, ни к тем, у кого ненормированный рабочий день, - мы работаем всегда. А обычных людей, которые работают в офисах, надо пожалеть. Тогда у них будет хоть какой-то просвет, потому что света нет на небе, одна темень, ну хоть так будет полегче. Если сделать рабочий день короче на час с ноября по февраль, то это поможет людям и у них настроение станет лучше. Они скажут: «Я сделаю в пять раз больше работы, у меня настроение хорошее», чем когда все из рук валится», - сказал Милонов.

По его словам, в основе этой инициативы лежит научный подход.

«Эта инициатива базируется на всех современных выводах науки и медицины. Эффективность труда у людей в темное время года падает, потому что это депрессивные настроения. Человек выходит на улицу – темно, идет домой – темно. Он все время живет в темноте. Человек, который работает зимой, его эффективность падает на 30%, он в депрессии. Если мы ему сокращаем рабочий день на один час, то эффективность труда восстанавливается, потому что человек видит хоть какой-то свет на улице, у него более положительные эмоции, ему чуть-чуть легче переносить этот тяжелый период», - разъяснил парламентарий.

При этом Милонов назвал «ничтожным и неправильным» мнение работодателей, которым будет жалко отдать этот лишний зимний час.

«Это абсолютно устаревший механизм подсчета эффективности работника. Нужно смотреть, сколько он сделал работы, а не сколько времени просидел у вас на стуле. Многие из-за этого даже переходят на удаленку. Конечно, если работодателю надо, чтобы человек не работал, а просто сидел и протирал штаны, конечно, такой работодатель будет возмущаться. Но мнение такого работодателя ничтожно и неправильно. Если человек выходит с работы, и на улице еще светло, у него совсем другое настроение, и он сделает за семь часов больше, чем за восемь в депрессивной обстановке. Главное, чтобы человек видел свет, а не оставался в темнотище жуткой», - уверен собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб предлагала ввести семичасовой рабочий день. По ее мнению, это позволит улучшить демографическую ситуацию в стране.