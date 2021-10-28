Подарок от Путина. Сокращение рабочего дня в России «привязали» к президентским выборам
Пандемия и перевод на «удалёнку» позволили многим офисным работникам сократить реальный рабочий день в два-три раза, сказал НСН президент SuperJob. По его мнению, власти этим воспользуются накануне президентских выборов.
Россия вряд ли перейдет на семичасовую рабочую неделю до следующих президентских выборов, однако «удалёнка» уже серьезно сократила рабочий день, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» президент и основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров.
Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб высказала мнение, что переход в России на семичасовой рабочий день пойдет на пользу семьям и улучшит демографическую ситуацию.
«Думаю, что в ближайшее время в Трудовом кодексе такое изменение нереально, но в конечном счете мы придем к сокращению рабочего дня, потому что это долгосрочная тенденция, которая началась не сегодня. Вопрос — когда именно это произойдет. Может быть, даже перед следующими выборами президента что-то подобное мы увидим. Сейчас это не к чему не «пристегнуть». Такое решение, — зарплата остается, а работать вроде как нужно меньше, в том числе и бюджетникам просиживать штаны в офисе, — это электоральная история. Поэтому перед какими-то выборами, скорее всего, президентскими мы можем увидеть это», — сказал Захаров.
По его словам, переход работы на «удалёнку» из-за пандемии существенно сократил реальный рабочий день для офисных работников.
«По данным SuperJob, примерно половина людей говорит, что они могут выполнить задачи пятидневной рабочей недели за четыре дня, еще 30% говорят, что за три дня вполне справятся с тем, что делают в офисе пять дней. А остальные говорят, что они за один-два дня все успели бы, но приходится ехать на работу, а точнее приходилось, потому что сейчас де-факто для многих офисных работников рабочий день сократился в два раза, как минимум. А если еще брать время на дорогу в крупных городах, реальное сокращение рабочего дня у многих за последние два года — в три раза, с восьми часов до двух-трех», — рассказал эксперт.
По его словам, есть и исключения — программисты порой сильно перерабатывают, а творческие работники не привязаны ко времени.
«Мы сейчас не говорим о программистах высокого уровня, которые работают, бывает, и по 14 часов в день, и по 18, но они и зарабатывают от 300 тысяч рублей. А если брать людей умственного труда, то там количество производимого продукта никак не зависит от количества рабочих часов, проведенных за столом», — пояснил глава SuperJob.
Он также рассказал, за сколько часов курьер сегодня может заработать 150 тысяч рублей и сделал прогноз, каким будет рабочий день через 100 лет.
«Если мы посмотрим на сто лет назад, то производственному, заводскому рабочему для того, чтобы кормить семью, нужно было работать 12-14 часов в день практически без выходных, слова отпуск никто не знал, и слова больничный тоже. Соответственно, интенсивность труда тогда была примерно в два раза выше, чем сейчас. Если мы продлим это на сто лет вперед, то придем к тому, что рабочему для того, чтобы семья жила впроголодь, но не умирала, нужно будет работать пять часов в день. Если он захочет, чтобы семья имела еще что-то кроме тарелки гречки, будет работать 8 часов, или 12, или 14. Потому что, например, курьер сегодня может зарабатывать 150 тысяч рублей в месяц, но для этого он должен бегать по 12-14 часов. А чтобы жить впроголодь достаточно бегать четыре часа», — заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее глава правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич в беседе с НСН назвал предложение Бессараб «демагогией».
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