Подарок от Путина. Сокращение рабочего дня в России «привязали» к президентским выборам

Россия вряд ли перейдет на семичасовую рабочую неделю до следующих президентских выборов, однако «удалёнка» уже серьезно сократила рабочий день, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» президент и основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб высказала мнение, что переход в России на семичасовой рабочий день пойдет на пользу семьям и улучшит демографическую ситуацию.