Милонов предложил на час сократить рабочий день в осенне-зимний период

«Прошу Вас рассмотреть возможности сокращения официального рабочего восьмичасового дня в зимний период (с 15 ноября по 28 февраля) за счет включения времени езды до рабочего места на один час», — цитирует письмо депутата RT.

Милонов считает, что сокращение рабочего дня поспособствует поднятию трудовой дисциплины, повысит мотивацию работников, а также продемонстрирует социальную направленность государства, отмечает Ura.ru.

По словам депутата, российский климат осенью и зимой препятствует высокой эффективности труда. Из-за короткого светового дня, холода и осадков ухудшается эмоциональное состояние и здоровье россиян, снижается их трудовая ответственность.

Кроме того, Милонов отметил, что фактически граждане не имеют гарантированного законом восьмичасового рабочего дня: работодатель не учитывает несколько затраченных на дорогу часов, и «сограждане работают 10—11 часов вместо положенных восьми».

