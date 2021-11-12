Милонов предложил на час сократить рабочий день в осенне-зимний период

Рабочий день в России в осенне-зимний период могут сократить на один час. С таким предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов, свое обращение он направил главе Минтруда Антону Котякову.

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«Прошу Вас рассмотреть возможности сокращения официального рабочего восьмичасового дня в зимний период (с 15 ноября по 28 февраля) за счет включения времени езды до рабочего места на один час», — цитирует письмо депутата RT.

Милонов считает, что сокращение рабочего дня поспособствует поднятию трудовой дисциплины, повысит мотивацию работников, а также продемонстрирует социальную направленность государства, отмечает Ura.ru.

По словам депутата, российский климат осенью и зимой препятствует высокой эффективности труда. Из-за короткого светового дня, холода и осадков ухудшается эмоциональное состояние и здоровье россиян, снижается их трудовая ответственность.

Кроме того, Милонов отметил, что фактически граждане не имеют гарантированного законом восьмичасового рабочего дня: работодатель не учитывает несколько затраченных на дорогу часов, и «сограждане работают 10—11 часов вместо положенных восьми».

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:РаботаГосдумаВиталий Милонов
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