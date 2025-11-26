***

В деревне Боловино в Сосновском районе Нижегородской области всего две улицы, расположенные с двух сторон оврага. Когда-то через нее пролегал путь из Москвы в Нижний, а путники останавливались в здешнем трактире. Местные жители шутят, что дороги там не ремонтировали с тех самых пор, с XVI века. Однако в последнее время им не до шуток – к пенсионерам и детям не могу проехать ни «скорая», ни обычные машины.

«Эта проблема была всегда, но в последнее время стала еще более актуальна. После ковида многим людям здесь понравилось, сюда начали чаще ездить, дачники дома подкупили, у кого были дома, их подремонтировали. И вот теперь в несезон эта дорога стала вообще непригодна для езды. У нас две улицы, я живу на Нагорной, есть еще Овражная. У нас есть люди, которые ездят только на машине на работу, есть соседи-пенсионеры, есть молодая семья, у которых недавно родился ребенок, но в плохую погоду "скорая" по дороге проехать не может, нам приходится просто идти пешком по грязи», - рассказал НСН один из местных жителей.

При этом, по его словам, в соседних городах с новых асфальтом проблем нет и людям очень обидно, что про них попросту забыли.

«Центральная трасса от нас недалеко, при этом вся улица длиной 900 метров. Если их сделать, то будет прямо до трассы. Нам не больно много надо, не три полосы, а хотя бы дорогу шириной 2,5-3 метра. Очень обидно, потому что я часто бываю в Павлово – там летом сломали нормальный асфальт, а положили еще лучше. В этом году чинили дорогу от Чернеево до Сосновского - срезали хороший асфальт, прямо заглядение, там кое-где ямки были, и положили новый, а нам не могут убитую дорогу сделать», - возмутился собеседник НСН.

Мы попросили губернатора Нижегородской области Глеба Никитина помочь жителям Боловино.

***

У жителей поселка Семёнково в Вологодской области другая проблема. На Первомайской улице целый двор заливает в водой из-за горе-ремонтников, однако местные власти не упорно замечают дыру в асфальте.

«Прошлым летом у соседнего дома делали придомовую территорию. Подрядчик не снял асфальт, поверх него положил щебень, а еще выше - новый асфальт. В итоге получилось так, что их придомовая территория стала выше сантиметров на десять, чем наш двор. В этом переходе они проломили асфальт, там сейчас яма и стоит огромная лужа. В какие бы органы мы ни обращались: в управляющую компанию, к застройщикам, главе района, главе поселка, никакого толку нет. В итоге, когда осень и весна, стоит лужа такая, что ее даже не обойти, эта "лужица" разливается метров на 60», - рассказал НСН житель проблемного двора.

Мы попросило губернатора Вологодской области Георгия Филимонова выяснить, почему власти Семёнково оказались беспомощны перед лужей и не хотят заделывать яму, которую сами же и создали.