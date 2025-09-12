Над Белгородской областью уничтожили десять беспилотников ВСУ
12 сентября 202511:30
Десять дронов ВСУ самолетного типа сбили утром 12 сентября в Белгородской области. Об этом рассказали в Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов... над территорией Белгородской области», - говорится в сообщении.
Ведомство уточнило, что БПЛА ликвидировали в период с 08.00 до 09.15 мск.
Прошедшей ночью над Белгородской областью сбили семь украинских дронов, пишет «Свободная пресса».
