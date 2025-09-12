Россия отправит семь автоматических станций к Луне до 2036 года

Семь российских автоматических станций планируют отправить к Луне до 2036 года. Об этом рассказал научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый в эфире канала «Россия 24».

Как отметил эксперт, аппараты направят в рамках федерального проекта «Наука».

«В нем есть астрофизические экспедиции и есть семь автоматических лунных экспедиций. Пилотируемые экспедиции до 2036 года в России не планируются», - рассказал Зеленый.

Он уточнил, что в 2028 году ожидается запуск орбитальной миссии «Луна-26», затем будут запущены посадочные «Луна-27а» и «Луна-27б», призванная собрать и доставить лунный грунт «Луна-28». Запуски остальных миссий должны состояться в следующем десятилетии.

Ранее президент РАН Геннадий Красников сообщил, что Россия планирует отправить планетоход на Луну.

