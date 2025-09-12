Исполнительницу хита «Матушка-земля» внесли в базу «Миротворца»

Российскую певицу Татьяну Куртукову (Макееву) внесли в базу запрещенного и заблокированного в РФ украинского экстремистского сайта «Миротворец». Об этом пишет «Постньюс».

По данным издания, сведения об исполнительнице хита «Матушка-земля» появились на ресурсе 11 сентября. Артистку внесли в базу за участие в «Голубом огоньке» в прошлом году, гостями которого были ветераны специальной военной операции. Певицу обвинили в «пропаганде войны», поддержке российской армии, покушении на «суверенитет и территориальную целостность» Украины и «соучастии в преступлениях» против украинцев.

«При этом в карточке артистки по ошибке указана фамилия «Макарова», - отмечает издание.

Ранее стало известно, что в базу «Миротворца» внесли данные певца, заслуженного артиста РФ Михаила Шуфутинского, пишет «Свободная пресса».

