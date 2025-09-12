В «Горбушкином дворе» изъяли 4,8 тысячи смартфонов, ноутбуков и приставок
Почти 5 тысяч единиц электроники, незаконно ввезенной в Россию, изъяли в торговом центре «Горбушкин двор» в Москве. Об этом пишет РБК со ссылкой на Федеральную таможенную службу.
Всего было изъято 4,8 тысячи смартфонов, ноутбуков, планшетов, игровых приставок.
Кроме того, ФТС провела проверки на складах и в распределительных центрах популярных маркетплейсов в регионах. Здесь выявили более 7,5 тысячи незаконно поставленных в РФ электроинструментов, в том числе шуруповертов, электропил, триммеров, перфораторов.
Также эксперты провели проверку двух логических компаний, по результатам которой выявили 230 тысяч единиц незаконно ввезенных в страну автозапчастей, бытовой техники, телефонов и планшетов. Их общая стоимость составила 3,8 млрд рублей.
Ранее ФТС пресекла попытку незаконного ввоза 40 кг человеческих волос через аэропорт Волгограда из Дубая, напоминает «Свободная пресса».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru