В «Горбушкином дворе» изъяли 4,8 тысячи смартфонов, ноутбуков и приставок

Почти 5 тысяч единиц электроники, незаконно ввезенной в Россию, изъяли в торговом центре «Горбушкин двор» в Москве. Об этом пишет РБК со ссылкой на Федеральную таможенную службу.

Всего было изъято 4,8 тысячи смартфонов, ноутбуков, планшетов, игровых приставок.

Кроме того, ФТС провела проверки на складах и в распределительных центрах популярных маркетплейсов в регионах. Здесь выявили более 7,5 тысячи незаконно поставленных в РФ электроинструментов, в том числе шуруповертов, электропил, триммеров, перфораторов.

Также эксперты провели проверку двух логических компаний, по результатам которой выявили 230 тысяч единиц незаконно ввезенных в страну автозапчастей, бытовой техники, телефонов и планшетов. Их общая стоимость составила 3,8 млрд рублей.

Ранее ФТС пресекла попытку незаконного ввоза 40 кг человеческих волос через аэропорт Волгограда из Дубая, напоминает «Свободная пресса».

