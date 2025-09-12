Смолов частично признал вину по делу о драке

«В рамках следственных действий Смолов был вызван на допрос», - отметил источник.

Во время допроса спортсмен частично признал вину.

Ранее против Смолова возбудили уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью после драки в столичном кафе в мае. Как сообщали СМИ, у пострадавшего в потасовке с футболистом выявили переломы нижней челюсти и стенки глазницы, пишет «Свободная пресса». После возбуждения дела Смолову избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.

