Смолов частично признал вину по делу о драке
Футболист Федор Смолов частично признал вину в рамках дела о драке в кафе в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«В рамках следственных действий Смолов был вызван на допрос», - отметил источник.
Во время допроса спортсмен частично признал вину.
Ранее против Смолова возбудили уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью после драки в столичном кафе в мае. Как сообщали СМИ, у пострадавшего в потасовке с футболистом выявили переломы нижней челюсти и стенки глазницы, пишет «Свободная пресса». После возбуждения дела Смолову избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Смолов частично признал вину по делу о драке
- Депутат Куринный: За курение вейпов будут выписываться штрафы
- В Бишкеке произошло землетрясение
- Почему индийцы не вытеснят специалистов из СНГ в России
- Что необходимо проверить при покупке автомобиля
- Над Белгородской областью уничтожили десять беспилотников ВСУ
- В «Горбушкином дворе» изъяли 4,8 тысячи смартфонов, ноутбуков и приставок
- Исполнительницу хита «Матушка-земля» внесли в базу «Миротворца»
- Музыкальные выходные пройдут в Музее Победы 13-14 сентября
- Глава МИД Польши приехал в Киев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru