В Бишкеке произошло землетрясение

Землетрясение произошло днем 12 сентября в Бишкеке. Об этом пишет «Sputnik Кыргызстан».

Сейсмособытие зафиксировали в 13:57 (10:57 мск). По предварительной информации, магнитуда подземных толчков составила около 4,3, их эпицентр находился в километре от села Беш-Кунгей.

Местные жители сравнили землетрясение с падением тяжелого предмета, многие описали его как вертикальный толчок.

По сведениям Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, сейсмособытие магнитудой 4 произошло в 19 км юго-западнее Бишкека. Очаг располагался на глубине 4 км.

