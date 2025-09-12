В Бишкеке произошло землетрясение
Землетрясение произошло днем 12 сентября в Бишкеке. Об этом пишет «Sputnik Кыргызстан».
Сейсмособытие зафиксировали в 13:57 (10:57 мск). По предварительной информации, магнитуда подземных толчков составила около 4,3, их эпицентр находился в километре от села Беш-Кунгей.
Местные жители сравнили землетрясение с падением тяжелого предмета, многие описали его как вертикальный толчок.
По сведениям Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, сейсмособытие магнитудой 4 произошло в 19 км юго-западнее Бишкека. Очаг располагался на глубине 4 км.
Ранее на Камчатке произошли подземные толчки магнитудой 5,7, пишет «Свободная пресса».
