«Люди привыкнут»: Эксперт Минздрава поддержал запрет курения вблизи остановок

Курильщики быстро приспособятся к новым ограничениям курения, сообщил НСН эксперт Виктор Зыков.

Запрет на курение у остановок и жилых домов защитит здоровье некурящих граждан, рассказал НСН член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве России Виктор Зыков.

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Депутаты Госдумы предлагают ввести запрет на курение вблизи остановок общественного транспорта, магазинов и организаций, расположенных в многоквартирных жилых домах, сообщают «Известия». Зыков заявил, что важно поддержать инициативу.

«Запрет курения на остановках общественного транспорта, на определенном расстоянии от входа в магазины и организации, расположенные в многоквартирных жилых домах, заслуживает поддержки. Вдыхание вторичного табачного дыма, как и курение, может привести к сердечно-сосудистым и респираторным заболеваниям, в том числе ишемической болезни сердца и раку легких. Нет ничего страшного в том, что курильщик отойдет на определенное количество метров от места скопления людей на остановке или от входа в дом», - пояснил он.

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По словам собеседника НСН, в случае принятия инициативы общество быстро привыкнет к новым правилам.

«Если такие изменения в закон будут приняты, со временем это станет устоявшейся нормой, люди сами будут напоминать курильщикам о действующем запрете, вмешательство со стороны правоохранительных органов может понадобиться в минимальном количестве случаев», - подытожил он.

Ранее президент Российской ассоциации общественного здоровья, эксперт ВОЗ, профессор Сеченовского университета Андрей Демин сообщил «Радиоточке НСН», что в России ежегодно умирает от заболеваний, связанных с курением, до 400 тысяч человек.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Мамонтов
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