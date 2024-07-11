«Люди привыкнут»: Эксперт Минздрава поддержал запрет курения вблизи остановок

По словам собеседника НСН, в случае принятия инициативы общество быстро привыкнет к новым правилам.

«Если такие изменения в закон будут приняты, со временем это станет устоявшейся нормой, люди сами будут напоминать курильщикам о действующем запрете, вмешательство со стороны правоохранительных органов может понадобиться в минимальном количестве случаев», - подытожил он.

Ранее президент Российской ассоциации общественного здоровья, эксперт ВОЗ, профессор Сеченовского университета Андрей Демин сообщил «Радиоточке НСН», что в России ежегодно умирает от заболеваний, связанных с курением, до 400 тысяч человек.

