«Люди привыкнут»: Эксперт Минздрава поддержал запрет курения вблизи остановок
Курильщики быстро приспособятся к новым ограничениям курения, сообщил НСН эксперт Виктор Зыков.
Запрет на курение у остановок и жилых домов защитит здоровье некурящих граждан, рассказал НСН член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве России Виктор Зыков.
Депутаты Госдумы предлагают ввести запрет на курение вблизи остановок общественного транспорта, магазинов и организаций, расположенных в многоквартирных жилых домах, сообщают «Известия». Зыков заявил, что важно поддержать инициативу.
«Запрет курения на остановках общественного транспорта, на определенном расстоянии от входа в магазины и организации, расположенные в многоквартирных жилых домах, заслуживает поддержки. Вдыхание вторичного табачного дыма, как и курение, может привести к сердечно-сосудистым и респираторным заболеваниям, в том числе ишемической болезни сердца и раку легких. Нет ничего страшного в том, что курильщик отойдет на определенное количество метров от места скопления людей на остановке или от входа в дом», - пояснил он.
По словам собеседника НСН, в случае принятия инициативы общество быстро привыкнет к новым правилам.
«Если такие изменения в закон будут приняты, со временем это станет устоявшейся нормой, люди сами будут напоминать курильщикам о действующем запрете, вмешательство со стороны правоохранительных органов может понадобиться в минимальном количестве случаев», - подытожил он.
Ранее президент Российской ассоциации общественного здоровья, эксперт ВОЗ, профессор Сеченовского университета Андрей Демин сообщил «Радиоточке НСН», что в России ежегодно умирает от заболеваний, связанных с курением, до 400 тысяч человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru