В Госдуму внесли проект о штрафах за курение на территории школ и детсадов
В Госдуму внесли законопроект о штрафах за курение на территориях школ и детских садов. Документ представлен в базе данных Системы обеспечения законодательной деятельности.
Инициатором выступило Государственное собрание — Курултай республики Башкортостан. По словам авторов инициативы, в текущей редакции КоАП отдельного запрета на курение на территориях школ и детских садов не предусмотрено, при этом действия нарушителей квалифицируют по статьям, предполагающим максимальный штраф в 1,5 тысячи рублей.
В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что введение отдельного состава правонарушения позволит увеличить штраф до трех тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев предложил увеличить штраф за курение в неположенных местах до 15 тысяч рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
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