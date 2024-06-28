В Госдуму внесли проект о штрафах за курение на территории школ и детсадов

Инициатором выступило Государственное собрание — Курултай республики Башкортостан. По словам авторов инициативы, в текущей редакции КоАП отдельного запрета на курение на территориях школ и детских садов не предусмотрено, при этом действия нарушителей квалифицируют по статьям, предполагающим максимальный штраф в 1,5 тысячи рублей.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что введение отдельного состава правонарушения позволит увеличить штраф до трех тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев предложил увеличить штраф за курение в неположенных местах до 15 тысяч рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

