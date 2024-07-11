В Госдуму внесен законопроект о запрете курения вблизи остановок и магазинов

На рассмотрение депутатов Государственной Думы внесен законопроект, который вводит запрет на курение вблизи остановок общественного транспорта, магазинов и организаций, расположенных в многоквартирных жилых домах, сообщают «Известия».

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Нормативный акт ещё более ужесточит, действующее в стране, законодательство по борьбе с вредной привычкой. В настоящее время курение запрещено на станциях метро, в помещениях ж/д и автовокзалов и аэропортов.

Документ уже назвали дискриминационным представители движения по защите прав курильщиков. По их мнению, он способствует отчуждению между курильщиками и теми, кто не курит.

Инициатор разработки законопроекта, депутат Сергей Леонов отметил, что курильщикам нужно определить четкие границы, где дымить можно, а где нельзя. По его словам, нормативный акт предлагает разрешить курение на расстоянии более 5 м от остановок и магазинов, чтобы люди, проживающие на вторых и третьих этажах домов смогли бы спокойно дышать.

«Целесообразно на остановках общественного транспорта установить запреты на курение, а на самих остановках разместить специальные знаки, уведомляющие граждан об этом», — говорится в проекте закона.

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Профессор ПМГМУ имени И.М. Сеченова, эксперт ВОЗ, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин подчеркнул, что законопроект о введении новых ограничений заслуживает поддержки, так как любые меры по ограничению потребления табака и никотинсодержащей продукции абсолютно научно обоснованы и продиктованы исключительно заботой о гражданах.

«Особенно трагическая ситуация складывается с пассивным курением: согласно статистике, от этого в России ежегодно погибают около 30 тысяч женщин», - добавил профессор.

Ранее эксперт ВОЗ Демин призвал обязать табачный бизнес оплатить ущерб здоровью россиян, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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