В Госдуму внесен законопроект о запрете курения вблизи остановок и магазинов

Нормативный акт ещё более ужесточит, действующее в стране, законодательство по борьбе с вредной привычкой. В настоящее время курение запрещено на станциях метро, в помещениях ж/д и автовокзалов и аэропортов.

Документ уже назвали дискриминационным представители движения по защите прав курильщиков. По их мнению, он способствует отчуждению между курильщиками и теми, кто не курит.

Инициатор разработки законопроекта, депутат Сергей Леонов отметил, что курильщикам нужно определить четкие границы, где дымить можно, а где нельзя. По его словам, нормативный акт предлагает разрешить курение на расстоянии более 5 м от остановок и магазинов, чтобы люди, проживающие на вторых и третьих этажах домов смогли бы спокойно дышать.

«Целесообразно на остановках общественного транспорта установить запреты на курение, а на самих остановках разместить специальные знаки, уведомляющие граждан об этом», — говорится в проекте закона.