Депутат Метелев заявил об отзыве идеи штрафовать родителей за курение детей
Из обновленного законопроекта о защите россиян от табака убрали штрафы для родителей курящих детей, заявил НСН Артем Метелев.
Автор инициативы введения штрафа для родителей за курение несовершеннолетних, глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев сообщил НСН, что от обсуждаемого нововведения решили отказаться.
Минздрав РФ и Роспотребнадзор ранее поддержали законопроект, предполагающий введение штрафа для родителей за потребление несовершеннолетними в возрасте до 16 лет табачной и никотинсодержащей продукции, сообщал «Интерфакс». Метелев отметил, что от этой идеи законотворцы все же отказались.
«После дополнительной проработки принято решение исключить штрафы для родителей из обновленного текста законопроекта. В следующей редакции законопроекта этой нормы не будет», - сказал собеседник НСН.
Кроме того, обновленный законопроект предлагает повысить штрафы за курение (в том числе электронных сигарет) в неположенных местах с 500-1000 рублей до 3000-5000 рублей, а за курение на детской площадке - с 2000-3000 рублей до 5000-7000 рублей.
Ранее главный внештатный детский специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области, замглавврача ГБУЗ МО «Московский областной клинический наркологический диспансер» по детству Олеся Волкова заявила «Радиоточке НСН», что первый раз курить пробуют в среднем в 12-13 лет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru