Депутат Метелев заявил об отзыве идеи штрафовать родителей за курение детей

Минздрав РФ и Роспотребнадзор ранее поддержали законопроект, предполагающий введение штрафа для родителей за потребление несовершеннолетними в возрасте до 16 лет табачной и никотинсодержащей продукции, сообщал «Интерфакс». Метелев отметил, что от этой идеи законотворцы все же отказались.



«После дополнительной проработки принято решение исключить штрафы для родителей из обновленного текста законопроекта. В следующей редакции законопроекта этой нормы не будет», - сказал собеседник НСН.

Кроме того, обновленный законопроект предлагает повысить штрафы за курение (в том числе электронных сигарет) в неположенных местах с 500-1000 рублей до 3000-5000 рублей, а за курение на детской площадке - с 2000-3000 рублей до 5000-7000 рублей.

Ранее главный внештатный детский специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области, замглавврача ГБУЗ МО «Московский областной клинический наркологический диспансер» по детству Олеся Волкова заявила «Радиоточке НСН», что первый раз курить пробуют в среднем в 12-13 лет.

