СМИ: жара помешает Европе восстановить запасы газа перед зимой
Из-за жары Европа, как ожидается, столкнется с энергетическим коллапсом раньше, чем это предполагалось, сообщает Bloomberg.
При этом регион будет недостаточно подготовлен к данной ситуации, считают аналитики Rystad Energy. Как отмечается в статье, температура в некоторых регионах Великобритании и Франции может подняться до рекордных значений в начале этой недели. Несмотря на рост производства солнечной энергии, это также увеличивает спрос на охлаждение и приводит к росту мировых цен на сжиженный природный газ.
Жара помешает Европе восстановить свои запасы газа в преддверии зимы. Сегодня уровень хранилищ остается ниже нормы для этого времени года.
Напомним, компания «Газпром» объявила о форс-мажорных обстоятельствах в отношении поставок газа в Европу. Компания отмечает, что не может выполнить свои обязательства по поставкам из-за по независящим от компании «чрезвычайным» причинам.
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