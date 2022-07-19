СМИ: жара помешает Европе восстановить запасы газа перед зимой

Из-за жары Европа, как ожидается, столкнется с энергетическим коллапсом раньше, чем это предполагалось, сообщает Bloomberg.

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При этом регион будет недостаточно подготовлен к данной ситуации, считают аналитики Rystad Energy. Как отмечается в статье, температура в некоторых регионах Великобритании и Франции может подняться до рекордных значений в начале этой недели. Несмотря на рост производства солнечной энергии, это также увеличивает спрос на охлаждение и приводит к росту мировых цен на сжиженный природный газ.

Жара помешает Европе восстановить свои запасы газа в преддверии зимы. Сегодня уровень хранилищ остается ниже нормы для этого времени года.

Напомним, компания «Газпром» объявила о форс-мажорных обстоятельствах в отношении поставок газа в Европу. Компания отмечает, что не может выполнить свои обязательства по поставкам из-за по независящим от компании «чрезвычайным» причинам.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвропаГаз
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