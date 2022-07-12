Синоптик рассказал, когда жара вернется в Москву

По его словам, до 20-х чисел июля воздух в столице прогреется не выше 25–26 градусов, а затем похолодает до 19–22 градусов.

Он отметил, что это связано с высотным циклоном, во власти которого оказался столичный регион.

«Ядро, которое нам подкачивало жаркий воздух, разрушается и уходит... так что отдохнем от жары. Тем более если не будет жары — не будет проливных дождей, вселенских гроз и шквалистых ветров», — добавил синоптик.

Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в России ввели новые климатические нормы, учитывающие изменения за последние 30 лет, сообщают «Невские новости».