Синоптик рассказал, когда жара вернется в Москву

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что аномально теплая погода может вернуться в Москву в конце месяца, сообщает «Вечерняя Москва».

Вильфанд назвал причину сильных ливней в ряде регионов

По его словам, до 20-х чисел июля воздух в столице прогреется не выше 25–26 градусов, а затем похолодает до 19–22 градусов.

Он отметил, что это связано с высотным циклоном, во власти которого оказался столичный регион.

«Ядро, которое нам подкачивало жаркий воздух, разрушается и уходит... так что отдохнем от жары. Тем более если не будет жары — не будет проливных дождей, вселенских гроз и шквалистых ветров», — добавил синоптик.

Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в России ввели новые климатические нормы, учитывающие изменения за последние 30 лет, сообщают «Невские новости».

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ФОТО: РИА Новости
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